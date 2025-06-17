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17.06.2025  17:55   Віталій Хіневич

Харків'янка взяла на прокат велосипед і не повернула його власникам

До поліції звернувся представник велопрокату з заявою про те, що невідома жінка орендувала велосипед, але так і не повернула.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські встановили особу зловмисниці. Нею виявилася раніше судима 19-річна харківʼянка. 
 
Своїми злочинними діями жінка спричинила матеріальну шкоду потерпілому в розмірі 32 370 гривень. 
 
Наразі дізнавачем під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова фігурантці повідомлено  про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Обвинувальний акт скеровано до суду.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у мешканця Харківської області виявили наркотики та боєприпаси.
 
Тэги:  події, харків
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