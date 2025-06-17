17.06.2025 17:55 Віталій Хіневич

Харків'янка взяла на прокат велосипед і не повернула його власникам

До поліції звернувся представник велопрокату з заявою про те, що невідома жінка орендувала велосипед, але так і не повернула.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські встановили особу зловмисниці. Нею виявилася раніше судима 19-річна харківʼянка.

Своїми злочинними діями жінка спричинила матеріальну шкоду потерпілому в розмірі 32 370 гривень.

Наразі дізнавачем під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram