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17.06.2025  18:20   Віталій Хіневич

Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради

Харківська міська рада сьогодні, 17 червня, на позачерговій сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.

 
Так, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток галузі культури Харкова та з нагоди ювілею Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджено начальника відділу культури в Холодногірському районі Департаменту культури Марину Лисойван, передає РЕДПОСТ.
 
За сумлінну й плідну працю під час воєнного стану в Україні, вагомий внесок у розвиток охорони здоровʼя в Харкові та з нагоди Всесвітнього дня донора крові грамотою нагороджено низку працівників Обласного центру служби крові. 
 
Крім того, за сумлінне виконання службових обовʼязків під час воєнного стану в Україні, вагомий внесок у забезпечення законності й верховенства права та з нагоди Дня Конституції України Почесною грамотою нагороджено головного спеціаліста відділу з питань нотаріату в Харківській області Управління нотаріату Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірину Дубровську, начальника відділу ресурсного забезпечення в Харківській області Управління бухгалтерського обліку, планово-фінансової діяльності та ресурсного забезпечення Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Дар’ю Турбікову та ін. 
 
Також за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України з нагоди Дня Конституції України та річниць заснування військових частин грамотою відзначено низку військовослужбовців.
 
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Тэги:  харків
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