17.06.2025 18:20 Віталій Хіневич

Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради

Харківська міська рада сьогодні, 17 червня, на позачерговій сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.

Так, за багаторічну сумлінну працю , вагомий внесок у розвиток галузі культури Харкова та з нагоди ювілею Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджено начальника відділу культури в Холодногірському районі Департаменту культури Марину Лисойван, передає РЕДПОСТ.

За сумлінну й плідну працю під час воєнного стану в Україні, вагомий внесок у розвиток охорони здоровʼя в Харкові та з нагоди Всесвітнього дня донора крові грамотою нагороджено низку працівників Обласного центру служби крові.

Крім того, за сумлінне виконання службових обовʼязків під час воєнного стану в Україні, вагомий внесок у забезпечення законності й верховенства права та з нагоди Дня Конституції України Почесною грамотою нагороджено головного спеціаліста відділу з питань нотаріату в Харківській області Управління нотаріату Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірину Дубровську, начальника відділу ресурсного забезпечення в Харківській області Управління бухгалтерського обліку, планово-фінансової діяльності та ресурсного забезпечення Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Дар’ю Турбікову та ін.

Також за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України з нагоди Дня Конституції України та річниць заснування військових частин грамотою відзначено низку військовослужбовців.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків отримає понад 150 млн грн державної субвенції на укриття, житло для ветеранів і потреби освіти.