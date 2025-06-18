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18.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 червня

18 червня на Харківщині переважатиме мінлива хмарність: у Харкові – без опадів, в області подекуди можливий нетривалий дощ.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 червня очікується мінлива хмарність. Вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.

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Народні прикмети

  • якщо 18 червня йде дощ, то рік обіцяє добрий врожай хліба, але меду буде небагато й «рідкий».
  • тиха та сонячна погода цього дня – до спекотного й посушливого літа;
  • багато комарів увечері – прикмета, що наступного дня встановиться гарна погода;
  • а от гучне кумкання жаб віщує затяжні, але теплі дощі.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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