Прогноз погоди у Харкові на 18 червня

18 червня на Харківщині переважатиме мінлива хмарність: у Харкові – без опадів, в області подекуди можливий нетривалий дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 червня очікується мінлива хмарність. Вдень без опадів.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Сьогодні зірки не сприймають жодних обмежень і шаблонів – на вас чекає сплеск свіжих ідей. Обов’язково занотовуйте свої думки, адже вони можуть стати у пригоді в майбутньому.
18 червня на Харківщині переважатиме мінлива хмарність: у Харкові – без опадів, в області подекуди можливий нетривалий дощ.
18 червня у світі відзначають День стабільної гастрономії.
влажность:
давление:
ветер: