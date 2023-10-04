    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо консервовану борщову заправку на зиму
04.10.2023  21:55   

Готуємо консервовану борщову заправку на зиму

Заготівлі до зими продовжуються.

Як приготувати консервовану борщову заправку на зиму
 
Як пише РЕДПОСТ, раніше ми писали, як зберегти овочі на зиму. Тепер зупинимося на заправці до борщу.
 

Що варто врахувати

 

З цієї кількості товарів вийде близько 12 банок по 0,5 л.

Взимку просто варіть бульйон, можна вегетаріанський, можна м'ясний, у тому числі на тушонці, заправляєте капустою, картоплею (за бажанням), трохи проварюєте та відправляєте вміст баночки, хвилин через 7–10 борщ готовий! Наприкінці додаєте рубаний часник, більше зелені та сметану для бажаючих.

Консервована борщова заправка

Продукти:

 

  • буряк - 3 кг
  • морква - 1 кг
  • цибуля ріпчаста - 1 кг
  • перець солодкий - 1 кг
  • помідори - 1 кг
  • цукор - 1 склянка
  • сіль - 3 ст.л.
  • рослинна олія - ​​1 склянка
  • оцет 9% - 125 мл

Як приготувати консервовану борщову заправку на зиму

Пошаговий рецепт приготування

 

  1. Всі овочі помити,
  2. Почистити.
  3. Шарами укласти в таз (каструлю) у тій послідовності, як описано нижче.
  4. Цибулю нарізати півкільцями.
  5. Буряк натерти на великій тертці.
  6. Натерти моркву.
  7. Перець нарізати тонкою соломкою.
  8. Помідори порізати півкухлями або четвертинками гуртків.
  9. Додати сіль, цукор, оцет (половину тонкої склянки), олію.
  10. Все перемішати
  11. Поставити на маленький вогонь
  12. Як тільки дасть сік, вогонь додати та варити 25 хвилин.
  13. Розкласти гарячим у стерильні банки
  14. Закатати.

 

Тэги:  рецепт, заправка, борщ
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.10 Кулінарні рецепти Готуємо молочний пунш, що зігріє в холод. 28.09 Кулінарні рецепти Готуємо пшоняні биточки з грибами 27.09 Кулінарні рецепти Готуємо італійську запіканку з картоплею та куркою
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 