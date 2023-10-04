04.10.2023 21:55

Готуємо консервовану борщову заправку на зиму

Заготівлі до зими продовжуються.

Що варто врахувати

З цієї кількості товарів вийде близько 12 банок по 0,5 л.

Взимку просто варіть бульйон, можна вегетаріанський, можна м'ясний, у тому числі на тушонці, заправляєте капустою, картоплею (за бажанням), трохи проварюєте та відправляєте вміст баночки, хвилин через 7–10 борщ готовий! Наприкінці додаєте рубаний часник, більше зелені та сметану для бажаючих.

Консервована борщова заправка

Продукти:

буряк - 3 кг

морква - 1 кг

цибуля ріпчаста - 1 кг

перець солодкий - 1 кг

помідори - 1 кг

цукор - 1 склянка

сіль - 3 ст.л.

рослинна олія - ​​1 склянка

оцет 9% - 125 мл

Пошаговий рецепт приготування

Всі овочі помити, Почистити. Шарами укласти в таз (каструлю) у тій послідовності, як описано нижче. Цибулю нарізати півкільцями. Буряк натерти на великій тертці. Натерти моркву. Перець нарізати тонкою соломкою. Помідори порізати півкухлями або четвертинками гуртків. Додати сіль, цукор, оцет (половину тонкої склянки), олію. Все перемішати Поставити на маленький вогонь Як тільки дасть сік, вогонь додати та варити 25 хвилин. Розкласти гарячим у стерильні банки Закатати.