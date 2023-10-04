Готуємо консервовану борщову заправку на зиму

Заготівлі до зими продовжуються.
З цієї кількості товарів вийде близько 12 банок по 0,5 л.
Взимку просто варіть бульйон, можна вегетаріанський, можна м'ясний, у тому числі на тушонці, заправляєте капустою, картоплею (за бажанням), трохи проварюєте та відправляєте вміст баночки, хвилин через 7–10 борщ готовий! Наприкінці додаєте рубаний часник, більше зелені та сметану для бажаючих.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Щорічно 4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин, покликаний звернути увагу людства на проблеми решти мешканців планети Земля.
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