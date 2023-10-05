05.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 жовтня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 жовтня очікується мінлива хмарність.Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 8 - 10° тепла, вдень 18 - 20°.

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Народні прикмети

Ранковий туман віщує зимові снігопади, а туман увечері обіцяє покращення погоди найближчими днями.

Якщо на хвойних мало шишок — зима буде теплою.

Про те, коли очікувати першого снігу, наші пращури передвіщали за березовим листям: якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно.