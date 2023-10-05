Прогноз погоди у Харкові на 5 жовтня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 жовтня очікується мінлива хмарність.Без опадів.
Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 8 - 10° тепла, вдень 18 - 20°.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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