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05.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 жовтня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 жовтня очікується мінлива хмарність.Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 8 - 10° тепла, вдень 18 - 20°.

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Народні прикмети

  • Ранковий туман віщує зимові снігопади, а туман увечері обіцяє покращення погоди найближчими днями.
  • Якщо на хвойних мало шишок — зима буде теплою.
  • Про те, коли очікувати першого снігу, наші пращури передвіщали за березовим листям: якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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