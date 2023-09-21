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21.09.2023  21:35   Дмитро Колонєй

Готуємо сухий овочевий бульйон на зиму

Продовжуємо готуватися до холодної пори року

 
Як приготувати сухий овочевий бульйон на зиму
 
Як пише РЕДПОСТ, приготувати цю страву на зиму не важко. Головне, щоб у розпорядженні готовий був дегідрататор (сушарка).
 

Сухий овочевий бульйон на зиму

    

Продукти:

  • перець солодкий - 2 шт.,
  • морква - 2 шт.,
  • цибуля ріпчаста - 2 шт.,
  • стебло селери - 4-5 шт.,
  • часник - 4-5 зуб.,
  • лавровий лист - 1 шт.,
  • перець запашний - 2 шт.,
  • перець чорний горошком - 4-6 шт.
  • петрушка - 1/2 шт.,
  • зелена цибуля - 1/2 пучка,
  • сушарка для овочів.

Покроковий рецепт приготування

  1. Моркву помити, очистити від шкірки та нарізати тонкими стрічками.
  2. Викладіть моркву на решітку сушарки в один шар.
  3. Болгарський перець нарізати тонкими скибочками.
  4. Стебло селери нарізати тонкими скибочками.
  5. Цибулю нарізати тонкими півкільцями.
  6. Часник очистити і нарізати кружальцями.
  7. Викласти всі овочі на ґрати.
  8. Зелень помити, нарізати крупно і викласти на окремі грати сушарки.
  9. Всі овочі та зелень висушити до кришталю. Зелень сушиться 5-7 годин, овочі 12-16 годин.
  10. Потім з'єднати всі овочі та зелень разом.
  11. Додати лавровий лист.
  12. Подрібнити суміш блендером або кавомолкою до стану порошку.
  13. Чорний перець горошком розім'яти у ступці на порошок.
  14. Додати до решти інгредієнтів та перемішати.
Готовий бульйон використовують у співвідношення 1–1,5 ст.л. на 1 л води.
 
Смачного!
 
Тэги:  рецепт, бульон, морква, цибуля
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