21.09.2023 21:35 Дмитро Колонєй
Готуємо сухий овочевий бульйон на зиму
Продовжуємо готуватися до холодної пори року
Як пише РЕДПОСТ
, приготувати цю страву на зиму не важко. Головне, щоб у розпорядженні готовий був дегідрататор (сушарка).
Сухий овочевий бульйон на зиму
Продукти:
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перець солодкий - 2 шт.,
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морква - 2 шт.,
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цибуля ріпчаста - 2 шт.,
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стебло селери - 4-5 шт.,
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часник - 4-5 зуб.,
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лавровий лист - 1 шт.,
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перець запашний - 2 шт.,
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перець чорний горошком - 4-6 шт.
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петрушка - 1/2 шт.,
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зелена цибуля - 1/2 пучка,
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сушарка для овочів.
Покроковий рецепт приготування
-
Моркву помити, очистити від шкірки та нарізати тонкими стрічками.
-
Викладіть моркву на решітку сушарки в один шар.
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Болгарський перець нарізати тонкими скибочками.
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Стебло селери нарізати тонкими скибочками.
-
Цибулю нарізати тонкими півкільцями.
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Часник очистити і нарізати кружальцями.
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Викласти всі овочі на ґрати.
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Зелень помити, нарізати крупно і викласти на окремі грати сушарки.
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Всі овочі та зелень висушити до кришталю. Зелень сушиться 5-7 годин, овочі 12-16 годин.
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Потім з'єднати всі овочі та зелень разом.
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Додати лавровий лист.
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Подрібнити суміш блендером або кавомолкою до стану порошку.
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Чорний перець горошком розім'яти у ступці на порошок.
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Додати до решти інгредієнтів та перемішати.
Готовий бульйон використовують у співвідношення 1–1,5 ст.л. на 1 л води.
Смачного!
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