Прогноз погоди у Харкові на 22 вересня

У Харкові на небі цього дня не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 10–12° тепла, вдень 25–27° вище нуля.
Навіть у звичайнісіньких справах фантазії сьогодні гратимуть чималу роль, розфарбовуючи в яскраві кольори похмурі будні. У цьому таїться каверза: занадто легко буде прийняти бажане за дійсне.
У Харкові на небі цього дня не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
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