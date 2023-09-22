22.09.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 вересня

У Харкові на небі цього дня не буде жодної хмаринки. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 10–12° тепла, вдень 25–27° вище нуля.

Народні прикмети

22 вересня вважається днем осіннього рівнодення – ніч рівняється з днем і збільшується: коротшим стає день, а вечори – довшими. Це явище вважається астрономічним початком осені.

Також наші предкі спостерігали за павутиною: якщо вона була довгою – до ясної осені, а сніг прийде нескоро.

Якщо павутиння багато, то осінь буде теплою, а взимку лютуватимуть морози.

Якщо до цього дня на вишнях залишилось листя, найближчим часом заморозків не буде.

Вночі блимають зірки — буде вітряно.

Сніг, що випав у цей день, віщує поганий урожай наступного року.