    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 22 вересня
22.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 вересня

У Харкові на небі цього дня не буде жодної хмаринки. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 10–12° тепла, вдень 25–27° вище нуля.

Народні прикмети

  • 22 вересня вважається днем осіннього рівнодення – ніч рівняється з днем і збільшується: коротшим стає день, а вечори – довшими. Це явище вважається астрономічним початком осені.
  • Також наші предкі спостерігали за павутиною: якщо вона була довгою – до ясної осені, а сніг прийде нескоро.
  • Якщо павутиння багато, то осінь буде теплою, а взимку лютуватимуть морози.
  • Якщо до цього дня на вишнях залишилось листя, найближчим часом заморозків не буде.
  • Вночі блимають зірки — буде вітряно.
  • Сніг, що випав у цей день, віщує поганий урожай наступного року.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 21 вересня 20.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 20 вересня 19.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 19 вересня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 