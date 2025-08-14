14.08.2025 08:18 Рита Парфенова

Харків: під час пожежі у багатоповерхівці загинула жінка (фото)

Вогонь охопив квартиру на дев’ятому поверсі будинку на проспекті Людвіга Свободи. Загиблій було 37 років.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

14 серпня о 00:42 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку на проспекті Людвіга Свободи в Шевченківському районі Харкова.

На місце події прибули два відділення рятувальників на автоцистернах та одне на автодрабині. Вогонь охопив домашні речі в квартирі на дев’ятому поверсі на площі близько 40 кв. м.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло жінки 1987 року народження.

О 01:26 пожежу локалізували, а о 02:53 – повністю ліквідували. Причина займання встановлюється.

