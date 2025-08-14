    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків: під час пожежі у багатоповерхівці загинула жінка (фото)
14.08.2025  08:18   Рита Парфенова

Харків: під час пожежі у багатоповерхівці загинула жінка (фото)

Вогонь охопив квартиру на дев’ятому поверсі будинку на проспекті Людвіга Свободи. Загиблій було 37 років.

У Харкові під час пожежі загинула 37-річна жінка

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

14 серпня о 00:42 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку на проспекті Людвіга Свободи в Шевченківському районі Харкова.

У Харкові під час пожежі загинула 37-річна жінка

На місце події прибули два відділення рятувальників на автоцистернах та одне на автодрабині. Вогонь охопив домашні речі в квартирі на дев’ятому поверсі на площі близько 40 кв. м.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло жінки 1987 року народження.

О 01:26 пожежу локалізували, а о 02:53 – повністю ліквідували. Причина займання встановлюється.

У Харкові під час пожежі загинула 37-річна жінка

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 13 по 14 серпня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 43 оперативні виїзди, зокрема на гасіння пожеж, аварійно-рятувальні роботи та допомогу населенню.

У Харкові під час пожежі загинула 37-річна жінка

Тэги:  дснс, пожежа, харків
