14.08.2025 10:16 Рита Парфенова

На вулиці Іллі Коваля у Харкові обмежено рух транспорту через кронування дерев

До 13:00 14 серпня рух на ділянці від Карачівського шосе до вул. Гостомельської заборонений. Автобуси курсують за зміненими маршрутами.



Фото з відкритих джерел

У зв’язку з проведенням робіт з кронування дерев на вул. Іллі Коваля, на ділянці від Карачівського шосе до вул. Гостомельської, рух транспорту тимчасово заборонено до 13:00 14 серпня. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

Об’їзд закритої ділянки організовано прилеглими вулицями: Харківською, Станційною, Карачівським шосе та іншими.

На час обмежень низка автобусів курсує за зміненими маршрутами:

№22е: ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – вул. Герцена – вул. Некрасова – вул. Іллі Коваля (вул. Гостомельська);

ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – вул. Герцена – вул. Некрасова – вул. Іллі Коваля (вул. Гостомельська); №32 (частина 1): ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – вул. Молочна – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська – вул. Харківська – вул. Силікатна – вул. Свистунівська – Карачівське шосе (вул. Радіотехнічна);

ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – вул. Молочна – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська – вул. Харківська – вул. Силікатна – вул. Свистунівська – Карачівське шосе (вул. Радіотехнічна); №32 (частина 2): пр. Дзюби – пр. Ново-Баварський – вул. Герцена – вул. Некрасова – вул. Іллі Коваля (вул. Гостомельська).

Мешканців просять враховувати обмеження та користуватися альтернативними маршрутами.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ділянка вулиці Шевченка в Харкові перекрита на два дні через ремонт дороги.