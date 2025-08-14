На вулиці Іллі Коваля у Харкові обмежено рух транспорту через кронування дерев

До 13:00 14 серпня рух на ділянці від Карачівського шосе до вул. Гостомельської заборонений. Автобуси курсують за зміненими маршрутами.
У зв’язку з проведенням робіт з кронування дерев на вул. Іллі Коваля, на ділянці від Карачівського шосе до вул. Гостомельської, рух транспорту тимчасово заборонено до 13:00 14 серпня. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.
Об’їзд закритої ділянки організовано прилеглими вулицями: Харківською, Станційною, Карачівським шосе та іншими.
На час обмежень низка автобусів курсує за зміненими маршрутами:
Мешканців просять враховувати обмеження та користуватися альтернативними маршрутами.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ділянка вулиці Шевченка в Харкові перекрита на два дні через ремонт дороги.
