У Харкова жінка намагалася вбити матір ножем

Поліцейські оперативно затримали 51-річну харків’янку, яка під час сварки завдала матері ножові поранення. Злочин було припинено завдяки втручанню одного з мешканців будинку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 12 серпня до відділу поліції №1 Харківського районного управління надійшло повідомлення про напад у Основ’янському районі. За інформацією правоохоронців, під час сімейного конфлікту жінка 1974 року народження завдала своїй матері кілька ножових поранень.
Завершити злочин нападниці завадив один із мешканців будинку, який втрутився в ситуацію. На місце події виїхали керівництво відділу та слідчо-оперативна група, яка зафіксувала обставини злочину.
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова жінці повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Її затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Нападниці загрожує до 15 років позбавлення волі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що на березі ставка у селі Морозівка 50-річний чоловік кинув гранату у трьох відпочивальників. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.
Комментариев: 0
Не поспішайте з важливими рішеннями, навіть якщо з’явиться яскрава ідея. Емоції можуть переважити логіку, що призведе до помилок.
Ранок у Харкові розпочнеться з хмарного неба, яке протримається майже до вечора. Опадів не очікується, а ближче до вечора хмари розсіються.
Друга середа серпня – це особливий день для всіх, хто захоплюється мистецтвом письма, адже саме тоді відзначається Всесвітній день каліграфії.
влажность:
давление:
ветер: