14.08.2025 10:41 Рита Парфенова

У Харкова жінка намагалася вбити матір ножем

Поліцейські оперативно затримали 51-річну харків’янку, яка під час сварки завдала матері ножові поранення. Злочин було припинено завдяки втручанню одного з мешканців будинку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 12 серпня до відділу поліції №1 Харківського районного управління надійшло повідомлення про напад у Основ’янському районі. За інформацією правоохоронців, під час сімейного конфлікту жінка 1974 року народження завдала своїй матері кілька ножових поранень.

Завершити злочин нападниці завадив один із мешканців будинку, який втрутився в ситуацію. На місце події виїхали керівництво відділу та слідчо-оперативна група, яка зафіксувала обставини злочину.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова жінці повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Її затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Нападниці загрожує до 15 років позбавлення волі.

