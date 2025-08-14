14.08.2025 11:31 Рита Парфенова

Будівництво підземних шкіл триває практично цілодобово, – Ігор Терехов

З 1 вересня у Харкові працюватиме сім підземних шкіл для безпечного навчання дітей.



Фото: РЕДПОСТ

До 1 вересня 2025 року у Харкові планують відкрити ще три підземні школи для дітей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов сьогодні, 14 серпня, під час ефіру національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За його словами, чотири підземні школи вже працювали під час минулого навчального року. Роботи з підготовки нових об’єктів ведуться активно, а будівельні компанії працюють практично цілодобово, щоб завершити підготовку до початку навчального року.

Крім того, Терехов повідомив, що до кінця 2025 року у Харкові завершиться будівництво ще трьох підземних шкіл, що дозволить розширити мережу безпечних навчальних закладів для дітей міста.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що до початку нового навчального року в Харкові планують відкрити три нові підземні школи, де зможуть навчатися 15 тисяч дітей у комбінованому форматі.