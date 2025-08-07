07.08.2025 14:58 Рита Парфенова

У Харкові до 1 вересня збудують ще три підземні школи

До початку нового навчального року в місті планують відкрити три нові підземні школи, де зможуть навчатися 15 тисяч дітей у комбінованому форматі.



Фото: ХМР

У Харкові триває інтенсивна підготовка до нового навчального року. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону 7 серпня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, до 1 вересня в місті планують завершити будівництво трьох нових підземних шкіл. Такі освітні заклади стали вимушеним рішенням через небезпеку повітряних атак, адже дистанційне навчання не задовольняє ні учнів, ні батьків, ні вчителів.

«З початку навчального року ми зможемо навчати 15 тисяч школярів у комбінованому режимі. Нагадаю, що у нас вже функціонують чотири такі школи. Ще на шістьох станціях метро ми переобладнали приміщення під навчальні кабінети. Крім того, до кінця року плануємо побудувати ще три підземні школи», – розповів Терехов.

Міський голова також підкреслив, що в підземних навчальних закладах організоване повноцінне харчування для дітей.

«У нас відпрацьована система доставки їжі для школярів. Я вдячний нашим кухарям і всім, хто працює в цій сфері, бо це необхідно і вкрай важливо», – додав він.

