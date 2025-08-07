    
07.08.2025  14:41   Рита Парфенова

Харків затвердив програму вшанування Захисників і жертв Другої світової війни

На позачерговій сесії міськради ухвалили програму, яка передбачає впорядкування військових поховань, реконструкцію пам’ятників та встановлення нових меморіалів на Алеї Слави.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська рада затвердила програму вшанування пам’яті учасників і жертв Другої світової війни, а також Захисників і Захисниць України, які боролися за незалежність і територіальну цілісність держави. Програму розраховано на період 2026–2030 років.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, документ передбачає комплекс заходів з упорядкування пам’ятників і поховань. Зокрема, йдеться про:

  • виявлення й облік об'єктів, пов’язаних з подіями Другої світової війни;
  • встановлення намогильних споруд на Алеї Слави на місцях поховань загиблих військових;
  • проведення реконструкцій і капітальних ремонтів братських могил, пам’ятників та інших меморіальних об’єктів.

У міськраді зазначили, що реалізація програми сприятиме збереженню історичної пам’яті та національної ідентичності українського народу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада 7 серпня провела позачергову сесію, під час якої внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік.
