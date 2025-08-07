Харків затвердив програму вшанування Захисників і жертв Другої світової війни

На позачерговій сесії міськради ухвалили програму, яка передбачає впорядкування військових поховань, реконструкцію пам’ятників та встановлення нових меморіалів на Алеї Слави.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська рада затвердила програму вшанування пам’яті учасників і жертв Другої світової війни, а також Захисників і Захисниць України, які боролися за незалежність і територіальну цілісність держави. Програму розраховано на період 2026–2030 років.
Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, документ передбачає комплекс заходів з упорядкування пам’ятників і поховань. Зокрема, йдеться про:
У міськраді зазначили, що реалізація програми сприятиме збереженню історичної пам’яті та національної ідентичності українського народу.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сприятливий час для наведення порядку в роботі й особистому житті. Уникайте надмірної критичності до себе й інших.
Із самого ранку очікується дощ із грозою. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
7 серпня в Україні та світі відзначають День професійного спікера.
влажность:
давление:
ветер: