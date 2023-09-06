Поплічників оккупантів позбавлять пенсій в Україні

06.09.2023 15:37 Дмитро Колонєй

Що колаборанти не зможуть отримувати пенсії розповіли у Мінсоцполітики.

брали участь у збройній агресії проти нашої держави,

працювали в окупаційних органах, а потім приїхали в Україну й досягли пенсійного віку.

"Якщо людина відверто вела підривну діяльність проти України, працювала в державних органах РФ, чи збройних формуваннях Росії, чи на території ОРДЛО після початку російської агресії – ми не будемо платити такій людині пенсію, не будемо витрачати кошти наших платників податків, щоб платити пенсію тим, хто підтримував агресора", – сказала заступниця міністра.

Яким чмном це буде відбуватися

Чкщо ухвлять новий законопроєкт щодо обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, то інформацію про стаж таких людей буде перевірено за Реєстром застрахованих осіб, який адмініструється Пенсійним фондом.

Відповідно, у них буде пробіл щодо підтвердження свого страхового стажу за цей період. Щоб підтвердити свій стаж їм доведеться надати відповідні документи.

На кшталт про те, що вони працювали в адміністрації окупаційної влади в ОРДЛО. На підставі нового законопроєкту їм буде відмовлено в нарахуванні пенсій.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт 9453, який передбачає зміни до законодавства щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України.

Що пропонується: