06.09.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 14 аварій

У вівторок ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 14 аварійних ситуацій на водоводах та капітально відремонтували 10 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Значний обсяг відновлювальних заходів був проведений в Індустріальному районі, де ремонтники ліквідували серйозні пошкодження на водоводі діаметром 600 мм на вулиці Роганській.

«У зв'язку з тим, що цей трубопровід відіграє вагому роль у забезпеченні водопостачання району, ремонт провели без відключення подачі води. Також ліквідували течію в оглядовому колодязі на вулиці Грицевця. Паралельно продовжуємо інтенсивні роботи із заміни технічно зношених ділянок вводів до центральних районних теплових пунктів. Наразі перекладки проводимо на проспекті Олександрівському та вулиці Великої Кільцевої. Загалом на цих об'єктах встановимо 130 метрів сучасних трубопроводів», - повідомив начальник районної служби Володимир Сундук.

Сьогодні, 6 вересня, бригади аварійно-відновлювальних робіт розпочали ліквацію 12 пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу ремонтників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.