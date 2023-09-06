У Харкові продовжують приводити до ладу дороги: фото

У середу, 6 вересня, на дорогах міста працюють 198 робітників та 170 одиниць спецтехніки підприємства.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд».
Найближчим часом бригади дорожних ремонтників відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Тобольській, Амосова, Бажанова та ін.
Також комунальники нанесли розмітку на вулицях Домобудівельній, Олексіївській, Лялі Убийвовк.
За попередню добу було вивезено 118 куб. м змету та 4 куб. м ТПВ.
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Великобурлуцького району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка Дворічанської громади.
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