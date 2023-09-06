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06.09.2023  13:54   Рита Парфенова

У Харкові продовжують приводити до ладу дороги: фото

У середу, 6 вересня, на дорогах міста працюють 198 робітників та 170 одиниць спецтехніки підприємства.

Новини Харкова: у місті ремонтують дороги

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд».

Найближчим часом бригади дорожних ремонтників відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Тобольській, Амосова, Бажанова та ін.

Також комунальники нанесли розмітку на вулицях Домобудівельній, Олексіївській, Лялі Убийвовк.

Новини Харкова: у місті ремонтують дороги Новини Харкова: у місті ремонтують дороги

За попередню добу було вивезено 118 куб. м змету та 4 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Великобурлуцького району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка Дворічанської громади.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт доріг, харків
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