06.09.2023 13:54 Рита Парфенова

У Харкові продовжують приводити до ладу дороги: фото

У середу, 6 вересня, на дорогах міста працюють 198 робітників та 170 одиниць спецтехніки підприємства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд».

Найближчим часом бригади дорожних ремонтників відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Тобольській, Амосова, Бажанова та ін.



Також комунальники нанесли розмітку на вулицях Домобудівельній, Олексіївській, Лялі Убийвовк.





За попередню добу було вивезено 118 куб. м змету та 4 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Великобурлуцького району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка Дворічанської громади.