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06.09.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

Енергетики відновлюють світло після ворожого обстрілу Харківської області

Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка Дворічанської громади, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, внаслідок артилерійського обстрілу 5 вересня без світла тут залишилися 243 споживача.
 
"Вчора було пошкоджено високовольтну лінію 10 кВ. Нам вдалося виїхати на місце та усунути пошкодження проводу, замінити ізоляцію та відновити подачу електроенергії", - зазначив Євгеній Кривошеєв.
 
За його словами, за останні дні електрику в села Касянівка та Кутьківка енергетики повертають вже вдруге: населені пункти часто потерпають від обстрілів через близькість фронту.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова ліквідували 390 аварій на водоводах у Шевченківському районі.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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