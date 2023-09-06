06.09.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Енергетики відновлюють світло після ворожого обстрілу Харківської області

Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка Дворічанської громади, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, внаслідок артилерійського обстрілу 5 вересня без світла тут залишилися 243 споживача.

"Вчора було пошкоджено високовольтну лінію 10 кВ. Нам вдалося виїхати на місце та усунути пошкодження проводу, замінити ізоляцію та відновити подачу електроенергії", - зазначив Євгеній Кривошеєв.

За його словами, за останні дні електрику в села Касянівка та Кутьківка енергетики повертають вже вдруге: населені пункти часто потерпають від обстрілів через близькість фронту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова ліквідували 390 аварій на водоводах у Шевченківському районі.