05.09.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова ліквідували 390 аварій на водоводах у Шевченківському районі

З початку року бригади служби водопровідних мереж аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району КП «Харківводоканал» ліквідували 390 аварій на водоводах та упорядкували 383 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 5 вересня, начальник районної служби Андрій Целогородцев, напередодні ремонтники завершили комплекс відновлювальних заходів на магістралях на вулиці Університетській (діаметр 200 мм) та проспекті Перемоги (діаметр 150).

«В обох випадках, детально проаналізувавши проблематичні ділянки магістралей, ухвалили рішення про їхню заміну. Незважаючи на певні складнощі під час проведення цих перекладок з роботою впоралися у встановлені терміни. Паралельно капітально відремонтували три оглядові колодязі на проспектах Людвіга Свободи та Перемоги, а також упорядкували територію після проведення ремонту на проспекті Науки», - зазначив Андрій Цілогородцев.

Учора ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» усунули 10 аварійних ситуацій на водоводах та капітально відремонтували 9 оглядових колодязів. Сьогодні аварійники взяли в роботу 22 позаштатні ситуації на трубопроводах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.