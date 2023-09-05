05.09.2023 14:03 Рита Парфенова

Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

Протягом доби 4 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 49 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ

Протягом минулої доби, 4 вересня, піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели обстеження наступних об'єктів:

6,7 гектарів території, з яких 6700 квадратних метрів були обстежені за допомогою машин механізованого розмінування,

7,9 кілометрів ліній електропередачі,

480 метрів газопроводів,

2 приватні домогосподарства.

Операції проводилися в Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Сапери виявили та безпечно знешкодили 49 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. У цих роботах взяли участь 33 піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які об'єднали 161 сапера та 66 одиниць техніки.

З початку бойових дій піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели обстеження близько 3550 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2521 кілометрів ліній електропередачі, 159 кілометрів залізничних колій та 197,8 кілометрів газопроводів. Під час цих операцій було виявлено та знешкоджено 76 тисяч 600 вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав що минулої доби рятувальники ДСНС 19 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворожими обстрілами.