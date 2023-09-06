06.09.2023 13:17 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 6 вересня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

по м. Харків 0,10 мкЗв/год:

Помірки – 0,10 мкЗв/год,

вул. Северина Потоцького – 0,10 мкЗв/год

по Харківській області 0,10-0,14 мкЗв/год:

м. Балаклія – 0,10 мкЗв/год;

м. Вовчанськ – 0,12 мкЗв/год;

м. Дергачі – 0,11 мкЗв/год;

м. Зміїв – 0,13 мкЗв/год;

м. Красноград – 0,13 мкЗв/год;

м. Куп`янськ – 0,10 мкЗв/год;

м. Лозова – 0,14 мкЗв/год;

м. Ізюм – 0,12 мкЗв/год;

м. Чугуїв – 0,13 мкЗв/год;

смт Великий Бурлук – 0,13 мкЗв/год.

смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;

смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;

смт Нова Водолага – 0,11 мкЗв/год;

с. Покотилівка – 0,11 мкЗв/год.

Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 5 вересня.