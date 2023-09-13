Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом минулої доби, 12 вересня, піротехнічними розрахунками ДСНС було проведено обстеження на площі близько 4,6 гектарів території. З цього обсягу, 7760 квадратних метрів були обстежені за допомогою машин механізованого розмінування. Також було перевірено 5,3 кілометри ліній електропередач, 40 метрів газопроводу, 2600 квадратних метрів акваторії та 4 приватних домогосподарства в районах Харківської області, зокрема Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському.

У результаті цих робіт саперами було виявлено та знешкоджено 85 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для виконання цих завдань було залучено 33 піротехнічних розрахунки ДСНС, що складалися з 165 саперів та 65 одиниць техніки.

Загалом, з початку бойових дій, піротехніки ДСНС провели обстеження на близько 3585 гектарах території, 278 кілометрах автомобільних доріг, 2562 кілометрах ліній електропередач, 159 кілометрах залізничних колій та 198 кілометрах газопроводів. Також було обстежено 1,4 гектара акваторії. Під час цих робіт було виявлено та знешкоджено 77 274 вибухонебезпечних предметів.