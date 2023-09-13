13.09.2023 08:03 Рита Парфенова

На кордоні Харкова з бєлгородом ворог нарощує мінні загородження

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби під артилерійським вогнем опинилися понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.



На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.



У районі відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Василівки. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.



Авіаційних ударів зазнало село Кислівка у Куп'янському районі Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 вересня 2023 року.