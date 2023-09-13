13.09.2023 08:30 Рита Парфенова
Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА: фото
Протягом доби з 12 по 13 вересня військові рф обстрілювали цивільну інфраструктуру та населення прикордонних районів.
Фото: ХОВА
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням пресслужбу ХОВА, окупанти завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів.
Зокрема, 12 вересня під вогнем противника опинилися населені пункти:
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о 13:00 у смт. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту, вибиті вікна у будівлі частини, пошкоджено 1 службовий автомобіль та 4 приватні;
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о 13:45 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горіли суха трава та хвойна підстилка;
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о 15:00 у с. Вільхуватка Куп’янського району внаслідок обстрілу горів комбайн John Deere;
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близько 15:50 стався обстріл с.Вовчанські Хутори Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок;
Протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф не зафіксовано.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що авіаційних ударів зазнало
село Кислівка у Куп'янському районі Харківської області.
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