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13.09.2023  08:30   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА: фото

Протягом доби з 12 по 13 вересня військові рф обстрілювали цивільну інфраструктуру та населення прикордонних районів.


Фото: ХОВА
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, окупанти завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів.
 
Зокрема, 12 вересня під вогнем противника опинилися населені пункти:
  • о 13:00 у смт. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту, вибиті вікна у будівлі частини, пошкоджено 1 службовий автомобіль та 4 приватні;
  • о 13:45 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горіли суха трава та хвойна підстилка;
  • о 15:00 у с. Вільхуватка Куп’янського району внаслідок обстрілу горів комбайн John Deere;
  • близько 15:50 стався обстріл с.Вовчанські Хутори Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок;
Протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф не зафіксовано.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що авіаційних ударів зазнало село Кислівка у Куп'янському районі Харківської області.

Наслідки обстрілів Харківщини 12 вересня 2023 року

Наслідки обстрілів Харківщини 12 вересня 2023 року

Наслідки обстрілів Харківщини 12 вересня 2023 року

Наслідки обстрілів Харківщини 12 вересня 2023 року

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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