Ворог обстріляв десять селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 вересня 2023 року.
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День може бути дуже насиченим подіями. Намагайтеся не втрачати голови, тому що не всі сюрпризи обіцяють бути приємними.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
12 вересня відзначається «творче» свято – Міжнародний день в'язання гачком.
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