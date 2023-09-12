    
Главная Новини Харкова Армія Ворог обстріляв десять селищ Харківщини
12.09.2023  20:37   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв десять селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 6 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі  Кислівки Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали 4 населені пункти Харківщини: Дворічна, Берестове, Синьківка, Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 вересня 2023 року.

 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.09 Надзвичайні події Окупанти знищили сільскогосподарську техніку під Харковом 12.09 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Козачу Лопань 12.09 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 