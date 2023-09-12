12.09.2023 19:59 Дмитро Колонєй
Харквські трамваї у середу не курсуватимуть зранку по Салтівському шосе
Ремонт трамвайної колії перекриє рух по харківській магістралі.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури, у зв'язку з ремонтом трамвайної колії. рух трамваїв на Салтівському шосе буде припинений з 10:00 до 16:00 13 вересня 2023 року.
Трамвай №6 курсуватиме так:
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розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників;
Трамвай №8 ходитиме таким чином:
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розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в'їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
Курсуватиме тимчасовий автобус №8
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«Салтівське шосе (602-й мікрорайон) - БК «ХЕМЗ» зі шляхом прямування: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) - Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Олега Громадського - БК «ХЕМЗ» - вул. Олега Громадського - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - Салтівське шосе - Салтівське шосе (602-й мікрорайон).
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