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12.09.2023  19:59   Дмитро Колонєй

Харквські трамваї у середу не курсуватимуть зранку по Салтівському шосе

Ремонт трамвайної колії перекриє рух по харківській магістралі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, у зв'язку з ремонтом трамвайної колії. рух трамваїв на Салтівському шосе буде припинений з 10:00 до 16:00 13 вересня 2023 року.
 

Трамвай №6 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників;
 

Трамвай №8 ходитиме таким чином:

 
  • розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в'їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
 

Курсуватиме тимчасовий автобус №8 

 
  • «Салтівське шосе (602-й мікрорайон) - БК «ХЕМЗ» зі шляхом прямування: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) - Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Олега Громадського - БК «ХЕМЗ» - вул. Олега Громадського - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - Салтівське шосе - Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків
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