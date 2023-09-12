Про стан бойових дій у Харківській області на 12 вересня

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Слобожанському напрямку противник провів артилерійські та мінометні обстріли цивільної інфраструктури та мешканців областей, які знаходяться близько до лінії фронту.
В районі відповідальності Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку, противник здійснив авіаційні удари біля Синьківки та Іванівки. Внаслідок численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 вересня 2023 року.
Комментариев: 0
День може бути дуже насиченим подіями. Намагайтеся не втрачати голови, тому що не всі сюрпризи обіцяють бути приємними.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
12 вересня відзначається «творче» свято – Міжнародний день в'язання гачком.
влажность:
давление:
ветер: