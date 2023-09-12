12.09.2023 08:12 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 12 вересня

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Слобожанському напрямку противник провів артилерійські та мінометні обстріли цивільної інфраструктури та мешканців областей, які знаходяться близько до лінії фронту.



В районі відповідальності Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку, противник здійснив авіаційні удари біля Синьківки та Іванівки. Внаслідок численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 вересня 2023 року.