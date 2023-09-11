11.09.2023 07:30 Рита Парфенова

12 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

12 вересня відзначається «творче» свято – Міжнародний день в'язання гачком.



Техніка в'язання гачком вважається більш простою, ніж в'язання на спицях, ніж забезпечує собі на сьогоднішній день найбільшу популярність. Більш доступне у плані навчання, в'язання гачком завоювало і більшого поширення.



Для любителів в'язання, як початківців, так і досвідчених, день 12 вересня став датою, коли можна, беручи участь у приурочених до цього свята заходах, продемонструвати своє вміння та результати творчості. Найчастіше це чудове свято відзначається проведенням флешмобів, майстер-класів, демонстраційних показів, виставок, а також обміном фотографіями через соціальні мережі.

Народні прикмети

У народі цей день прозвали Ситником, оскільки 12 вересня було прийнято збирати гостей і влаштовувати бенкети на честь літа і прийдешньої осені.

На стіл обов’язково ставили ситну ячмінну кашу на молоці, яку присмачували свіжим медом. Також подавали свіжий хліб із зерна нового врожаю.

Що не можна робити 12 вересня

Цього дня радять не грати у карти, щоб не залишитись у програші.

Не можна ставити нову огорожу та купувати нові речі.

Народні повір’я кажуть, що до полудня не варто перераховувати дрібні гроші, бо в домі водитиметься лише дріб’язок.

Також не радять у цей день мити голову, щоб не облисіти завчасно.

Також цього дня

1624 року в Лондоні пройшла випробування перша субмарина. Перший діючий зразок підводного човна був створений для короля Англії Джеймса голландським інженером Корнеліусом ван Дреббелем – у Лондоні було побудовано та успішно випробувано в Темзі весяльний підводний човен для 12 веслярів та 3 офіцерів.



1921 – народився Станіслав Лем, польський письменник, сатирик, філософ та фантаст («Соляріс», «Голос Неба», «Світ на Землі», «Вторгнення з Альдебарана»). Цитата: «Люди не хочуть жити вічно. Люди просто не хочуть помирати».



1940 – у Франції знайдено печеру Ласко з доісторичними малюнками на стінах.



1944 – народився Баррі Уайт, мериканський співак у стилі ритм-енд-блюз.



1958 – у компанії Texas Instruments створили першу мікросхему.



1961 – народилася Мілен Фармер (справжнє прізвище Готьє), французька співачка та актриса.



1972 – народився Джейсон Стетхем, британський актор («Карти, гроші, два стволи», «Великий куш», «Револьвер», «Перевізник», «Адреналін»).



1973 – народився Пол Вокер, американський актор («Форсаж 1-5», «Білий полон», «Плезантвіль»).



1986 – народилася Еммі Россум, американська співачка, актриса («Примара опери», «Таємнича річка», «Післязавтра»).



1990 – підписання договору про об'єднання Німеччини. Договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини було підписано міністрами закордонних справ СРСР, США, Великобританії, Франції, НДР та ФРН. Договір припинив дію прав та відповідальності чотирьох країн щодо Берліна та Німеччини та пов'язаних з ними угод.



1991 – у Києві демонтували монумент на честь Жовтневої революції на майдані Незалежності.



1992 – у космос полетіла перша подружня пара, перша темношкіра жінка та перший японський астронавт.



2008 – у Харкові відбувся перший і на той момент єдиний концерт гурту Queen в Україні. Цим безкоштовним концертом гурт розпочав свій Європейський тур на підтримку акції боротьби зі СНІДом.



Іменини відзначають: Ангеліна, Аполлінарій, Арсеній, Василь, Гавриїл, Григорій, Данило, Денис, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Максим, Марія, Никодим, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Петро, ​​Сава , Семен, Спіридон, Степан, Федір, Христофор, Яків.