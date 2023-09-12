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12.09.2023  08:36   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 12 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені ворожими обстрілами.


Пожежа після обстрілу міста Вовчанськ 11 вересня 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричиненні ворожими обстрілами.

Вранці 11 вересня ворожі військові рф здійснили артилерійський обстріл села Кутьківка в Куп'янському районі. В результаті обстрілу спалахнула пожежа в приватному будинку, де горіли господарча споруда та сінник, загальна площа яких становила 100 квадратних метрів. На ліквідацію пожежі вирушили 7 рятувальників з 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1-го оперативного відділення. Пожежу було приборкано о 09:15, і на щастя, жертв і постраждалих від неї не було зафіксовано.

Увечері 11 вересня місто Вовчанськ, що знаходиться на прикордонній території, знову стало об'єктом обстрілу з артилерії від окупантів. Цього разу в результаті обстрілу виникла пожежа у приватному секторі на околиці міста. На місце події було відправлено два відділення служби порятунку з міста Вовчанськ та селища Білий Колодязь. При прибутті рятувальників вогнем був охоплений житловий будинок. Площа пожежі становила приблизно 100 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 рятувальників з Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). На щастя, внаслідок події не було жертв або постраждалих.

Загалом протягом доби з 11 по 12 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

  • 15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – для надання допомоги населенню;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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