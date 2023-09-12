Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби окупанти продовжували здійснювати авіаційні та артилерійські удари по населених пунктах, що розташовані в Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп'янському районах.
Протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф не зафіксовано.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у с. Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець підірвався на протипіхотній міні «Пелюстка» 70-річний чоловік.
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День може бути дуже насиченим подіями. Намагайтеся не втрачати голови, тому що не всі сюрпризи обіцяють бути приємними.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
12 вересня відзначається «творче» свято – Міжнародний день в'язання гачком.
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