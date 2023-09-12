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12.09.2023  08:56   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби окупанти продовжували здійснювати авіаційні та артилерійські удари по населених пунктах, що розташовані в Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп'янському районах.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА.
 
Зокрема, під вогнем противника опинилися населені пункти:
 
  • о 07:20 у с. Кутьківка Куп’янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі та сінник, пошкоджено гараж;
  • об 11:00 відбувся обстріл у Харківському районі між с. Липці та с. Лукянці, руйнування будівель та постраждалих немає;
  • о 18:10 у м. Вовчанськ Чугуївський району через ворожі обстріли горів будинок.

Протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф не зафіксовано.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у с. Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець підірвався на протипіхотній міні «Пелюстка» 70-річний чоловік.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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