У Харкові під час пожежі загинув чоловік: подробиці від ДСНС

Одна людина загинула, восьмох евакуювали бійці ДСНС під час ліквідації пожежі в районі Нової Баварії міста Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, причина пожежі на пов’язана з ворожими обстрілами.
11 вересня о 13:04 надійшло повідомлення на номер "101" про пожежу в дванадцятиповерховому житловому будинку за адресою: Харків, вул. Жуковського, 3.
На момент прибуття рятувальників горіла квартира на 8-му поверсі будинку. Площа пожежі становила приблизно 20 квадратних метрів.
Під час гасіння вогнеборцями було виявлено тіло чоловіка, народженого в 1966 році, який загинув. Крім того, з верхніх поверхів було евакуйовано 8 мешканців.
Пожежу було повністю ліквідовано о 14:40. Причина пожежі встановлюється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені ворожими обстрілами.
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