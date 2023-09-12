12.09.2023 09:26 Рита Парфенова

У Харкові під час пожежі загинув чоловік: подробиці від ДСНС

Одна людина загинула, восьмох евакуювали бійці ДСНС під час ліквідації пожежі в районі Нової Баварії міста Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, причина пожежі на пов’язана з ворожими обстрілами.

11 вересня о 13:04 надійшло повідомлення на номер "101" про пожежу в дванадцятиповерховому житловому будинку за адресою: Харків, вул. Жуковського, 3.

На момент прибуття рятувальників горіла квартира на 8-му поверсі будинку. Площа пожежі становила приблизно 20 квадратних метрів.

Під час гасіння вогнеборцями було виявлено тіло чоловіка, народженого в 1966 році, який загинув. Крім того, з верхніх поверхів було евакуйовано 8 мешканців.

Пожежу було повністю ліквідовано о 14:40. Причина пожежі встановлюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені ворожими обстрілами.