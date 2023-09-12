12.09.2023 09:59 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 926 повідомлень про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.



У Харківській області працівники Головного управління національної поліції (ГУНП) доставили для перевірки 70 осіб, яких підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності, до територіальних підрозділів.



З метою запобігання нелегальному потраплянню зброї та наркотичних речовин у населені пункти, правоохоронні органи спільно з військовослужбовцями провели перевірку більше ніж 1700 транспортних засобів на блокпостах.



В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. Порушників виявили під час несення служби на блокпостах. У чоловіка та жінки вилучили наркотичні речовини.



Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

3 - за керування автомобілями у стані сп’яніння;

3 – за керування автомобілями без відповідних документів;

4 – за перевищення швидкості.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені ворожими обстрілами.



