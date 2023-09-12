Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

12.09.2023 10:32 Рита Парфенова

Протягом доби 11 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 67 вибухових предметів.

Протягом доби 11 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 67 вибухових предметів

За минулу добу 11 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,6 га території, з них 6360 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 6,6 км ліній електропередач, 315 метрів газопроводу та 3 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.