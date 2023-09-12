12.09.2023 10:32 Рита Парфенова
Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
Протягом доби 11 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 67 вибухових предметів.
Протягом доби 11 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 67 вибухових предметів
За минулу добу 11 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,6 га території, з них 6360 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 6,6 км ліній електропередач, 315 метрів газопроводу та 3 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
Саперами виявлено та знешкоджено 67 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 165 саперів та 65 одиниць техніки.
Усього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3580 га території, з них 57 га за допомогою машин механізованого розмінування, 278 км автомобільних доріг, 2557 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 198 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 77 тис. 189 ВНП.
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