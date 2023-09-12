12.09.2023 11:23 Рита Парфенова

Викрито чорного лісоруба, який вирубав понад пів сотні дерев на Харківщині

Чоловік, який незаконно вирубав дерева у лісах Харківщини, завдав шкоди майже на чверть мільйона гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 27-річний чоловік вирубав дерева у Васищевському лісництві філії «Жовтневе лісове господарство ДП «Ліси України».



За один візит до лісу він встиг вирубати 69 дерев. Однак зловмиснику не вдалося втекти, і його було виявлено та затримано працівниками лісництва.



Відповідно до висновку судової економічної експертизи, матеріальні збитки, завдані чорним лісорубом, сягають майже 250 тисяч гривень.



За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено чоловіку повідомлено про підозру за фактом незаконної порубки дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Раніш РЕДПОСТ писав, що суд оголосив вирок 34-річному чоловіку, який вирубав дерева у захисному лісовому насадженні поблизу с. Мирне Лозівського району.