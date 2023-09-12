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12.09.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові пограбували іноземця

На вулиці 23 Серпня зловмисник підійшов до чоловіка, вдарив в обличчя, відібрав сумку з особистими речами, гроші та втік з місця події.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Подія сталася вночі 8 вересня. До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідома особа пограбувала 52-річного громадянина Уганда. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група райуправління.
 
В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські оперативно встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний раніше судимий за майнові злочини мешканець району. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка вилучили мобільний телефон потерпілого.
 
Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили нападнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
 
Наразі судом обрано запобіжний захід підозрюваному - тримання під вартою на 60 діб.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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