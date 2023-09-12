12.09.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Фахівці у Харкові проводили тестування населення на визначення рівня нікотинової залежності

В анкеті необхідно було відповісти на низку різних питань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Фахівцями Харківського центру контролю та профілактики хвороб 7 та 8 вересня проводилось тестування населення на визначення рівня нікотинової залежності. До опитування було залучено 87 осіб різних вікових груп.

Використовувались анкети, розроблені Центром громадського здоров’я МОЗ України. В анкеті відображався ряд питань, у т.ч. стосовно кількості вживання тютюнових виробів на протязі дня, рівня утримання від їх вживання в заборонених місцях та під час хвороби, а також бажання відмовитись від цієї шкідливої звички.

Аналіз анкет показав, що 26% із опитаних не вживають тютюнові вироби. Оцінка тестування курців проводилась по бальній системі (від 0 до 10). Результати тестування виявились невтішні – 77% курців мали високий та дуже високий рівень тютюнової залежності і тільки 23% – низький.

«З метою профілактики неінфекційних захворювань, у т.ч. серцево-судинних та онкологічних хвороб, цукрового діабету, ожиріння кидайте курити просто зараз!»,- звернулися до громадян у ХОЛЦ.