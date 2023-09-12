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12.09.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Фахівці у Харкові проводили тестування населення на визначення рівня нікотинової залежності

В анкеті необхідно було відповісти на низку різних питань.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Фахівцями Харківського центру контролю та профілактики хвороб  7 та 8 вересня проводилось тестування  населення на визначення рівня нікотинової залежності. До опитування було залучено 87 осіб різних вікових груп.
 
Використовувались анкети, розроблені Центром громадського здоров’я МОЗ України. В анкеті відображався ряд питань, у т.ч.  стосовно кількості вживання тютюнових виробів на протязі дня, рівня утримання від їх вживання в заборонених місцях та під час хвороби, а також бажання відмовитись від цієї шкідливої звички.
 
Аналіз анкет показав, що 26% із опитаних  не вживають тютюнові вироби. Оцінка тестування курців проводилась по бальній системі (від 0 до 10). Результати тестування  виявились невтішні – 77%  курців  мали високий та дуже високий рівень тютюнової залежності і тільки 23% – низький.
 
«З метою профілактики  неінфекційних захворювань, у т.ч. серцево-судинних  та онкологічних хвороб, цукрового діабету, ожиріння кидайте курити просто зараз!»,- звернулися до громадян у ХОЛЦ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували чоловіка, у якого зупинився кровообіг.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  куріння, харків, опитування
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