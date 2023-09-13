Прогноз погоди у Харкові на 13 вересня

Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
13 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 20 - 22°.
Якщо ви вважаєте, що начальство на роботі недооцінює вас, не соромтеся прямо заявити про це – головне, щоб ваші вимоги були конкретними, ясними та обґрунтованими.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Сьогодні айтішники відзначають неофіційне свято програмістів та комп'ютерників, яке відзначається на 256-й день року.
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