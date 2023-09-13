    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 вересня
13.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 вересня

Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 20 - 22°.

Народні прикмети

  • У давнину цього дня спостерігали за мешканцями водойм: якщо жаби скачуть на берег і вдень квакають, а риби вистрибують з води – на дощ.
  • Якщо журавлі цього дня летять низько, то зима буде теплою, якщо високо — холодною.
  • Журавлі цього дня летять на південь поодинці, а не клином — наступний рік буде неврожайним.
  • Павуки зникли — буде сильний дощ.
  • Якщо повторно зацвіли кульбаби, то осінь буде довгою та теплою.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 вересня 11.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 вересня 10.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 10 вересня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 