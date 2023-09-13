13.09.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якщо ви вважаєте, що начальство на роботі недооцінює вас, не соромтеся прямо заявити про це – головне, щоб ваші вимоги були конкретними, ясними та обґрунтованими.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки надають Овну хороші можливості, але щоб їх не прогаяти, йому доведеться дуже швидко діяти і думати! Швидше за все, ситуація вимагатиме від нього діяти вправно і нестандартно, і Овен володітиме всім необхідним для цього набором якостей: комунікабельністю, швидкою реакцією та авантюрною жилкою. Все це допоможе Овну завойовувати симпатії оточуючих і обернути будь-яку подію собі на користь, перетворивши навіть мінус на впевнений плюс.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може сміливо втілювати в життя будь-які, навіть найграндіозніші, плани! Зірки дарують Тельцю успіх у амбітних починаннях. І в роботі, і в коханні, і в інших сферах життя якщо Телець затіє глобальний проект, то не пошкодує: згодом його плани втіляться в життя, а результат буде вищим за очікування. Ось чому Тельцю не варто розмінюватися на дрібниці і присвячувати цей день звичайним буденним турботам. Не бійтеся мріяти і дерзати – на вас чекають нові горизонти!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам належить зробити вибір у якомусь питанні. Можливо, це питання навіть не видасться їм важливим, проте зірки попереджають: від того, яким виявиться рішення, залежить багато чого в їхній подальшій долі. Саме тому, роблячи сьогоднішній вибір, Близнюкам не варто довіряти швидкоплинним емоціям, порадам з боку і тим більше «орлу» та «рішці». Тільки підійшовши до питання вдумливо та відповідально, їм не доведеться шкодувати ні про що.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак буде налаштований безкомпромісно: все чи нічого. Він буде ясно бачити мету, прагнути до неї, і це знайде відображення у його вимогливості до себе та до оточуючих. Не дивно, якщо весь день Рак відчуватиме невдоволення, критикуючи та підхльостуючи тих, хто перебуває з ним поряд. З погляду Рака, він просто хоче, щоб справи просувалися добре, а ось з погляду оточуючих – експлуатує та командує. Втім, завдяки такому підходу, Рак справді може досягти багато чого. Але тільки не у стосунках із людьми.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У гороскопі Лева переважатиме незалежність. Думка оточуючих хвилюватиме його найменше – Лев упевнений у своїй правоті та у всьому, що він робить. З одного боку, такий настрій здатний допомогти йому в бізнесі та у прийнятті рішень, однак він може виявитися і причиною сварок. Втім, якщо хтось захоче з ним співпрацювати, достатньо не сперечатися, а навпаки – спитати у Лева поради. Лев охоче зіграє роль мудрого наставника: поділиться досвідом, підтримає та допоможе!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Енергійності Діви оточуючі можуть лише позаздрити: у її гороскопі переважають такі якості, як активність, працездатність та впевненість у собі. Не дивно, якщо з таким зарядом бадьорості та сил Діва кинеться, як на амбразуру, на найскладніші справи – на розгрібання старих завалів, нові проекти, вирішення гострих питань. Зірки запевняють Діву в тому, що за що б вона не взялася, все в її руках буде сперечатися. Головне – намагатися не надто дратувати оточуючих своєю залізобетонною впевненістю у собі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Несподівані труднощі можуть застати Терези зненацька, проте хороша новина полягає в тому, що у них буде маса сил та енергії, щоб з цим боротися! Зірки надають Ваги такими якостями, як сила волі, комунікабельність і дар переконання, завдяки яким вони здатні будь-яку ситуацію обернути на користь собі. Адже за будь-якими обставинами найчастіше стоять конкретні люди, а з людьми (навіть найнезговірливішими) Терези зможуть домовитися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Справжньою музикою для Скорпіона буде мова сухих фактів і цифр, а от усе, що важко логічно обґрунтувати, йому буде даватися насилу. Ось чому зірки не радять Скорпіонові покладатися на таку ненадійну річ як інтуїція. Натомість точні розрахунки та аналіз фактів даватимуться йому напрочуд легко. Присвятивши цей день точним наукам, плануванню та фінансам, Скорпіон не пошкодує. Він здатний багато чого – наприклад, упорядкувати рахунки, розрахувати бюджет чи придумати геніальний план того, як збагатитися!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Впевненість Стрільця у собі ризикує перерости у самовпевненість і зашкодити його справам. Як інакше пояснити той факт, що Стрілець здатний відмовитися від допомоги оточуючих та ігнорувати поради, вважаючи, що сам знає, як краще? Зірки попереджають, що навіть якщо Стрілець впевнений у чомусь на всі сто відсотків, це не означає, що він насправді має рацію: його досвіду та вмінь може не вистачити для вирішення якогось питання. Найбільша помилка – це думати, що не помилишся. Тільки пам'ятаючи про це, Стрілець зможе досягти успіху.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг ризикує зазнати занепаду сил – йому буде нелегко взятися навіть за найпростішу роботу. Саме тому він із задоволенням відкладе в далеку скриньку все, що тільки можна відкласти. Якщо ж справи вимагатимуть від нього активного втручання, Козеріг здатний внести до них плутанину та хаос. Втім, виною всьому не так фізичний стан Козерога, як його песимістичний душевний настрій. Зірки обіцяють, що достатньо Козерогові струснутись і перестати марудити, як день відкриє перед ним непогані можливості.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп Водолія буде переповнений яскравими емоціями! День наділяє його живою уявою, завдяки чому Водолій зможе проявити себе у творчості. Однак головне, що обіцяють йому зірки, - це спонтанність почуттів: Водолій може випробувати цілий вир пристрастей. Приводом здатне послужити все, що завгодно – посмішка, запрошення на побачення, власні фантазії чи чийсь натяк. День Водолія буде розфарбований усіма кольорами веселки – і все завдяки переживанням, які змушують його серце битися швидше.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У Риб буде шанс здобути перемогу в якомусь питанні. Це може бути і успішне завершення проекту, і перемога в коханні, і можливість перемогти в суперечці. Зірки радять Рибам скористатися цим у тому, щоб як закріпитися на досягнутих рубежах, а й просунутися вперед, потіснивши конкурентів. День ідеально підходить для того, щоб ставити перед собою амбітні плани, домагатися бажаного та займатися кар'єрою.