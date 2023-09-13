Чоловіка, якого розшукували за крадіжку, затримали харківські прикордонники

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Днями на одному з контрольних постів прикордонники виявили чоловіка, який переховувався від правоохоронців з 2021 року.



Під час перевірки документів 47-річного чоловіка, який прямував до Харкова автобусом, прикордонники встановили, що громадянин України знаходиться в розшуку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 185 ККУ «Крадіжка».