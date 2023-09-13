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13.09.2023  09:51   Рита Парфенова

Чоловіка, якого розшукували за крадіжку, затримали харківські прикордонники

Під час контрольно-перевірочних заходів на Харківщині прикордонники виявили чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину

На Харківщині прикордонники виявили чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Днями на одному з контрольних постів прикордонники виявили чоловіка, який переховувався від правоохоронців з 2021 року.

Під час перевірки документів 47-річного чоловіка, який прямував до Харкова автобусом, прикордонники встановили, що громадянин України знаходиться в розшуку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 185 ККУ «Крадіжка».
Громадянина передано співробітникам правоохоронних органів.
 
Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як харківські прикордонники на Куп'янському напрямку поповнили обмінний фонд полоненими окупантами.
Источник:   ДПСУ
 Тэги:  крадіжка, харків, розшук
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