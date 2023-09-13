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13.09.2023  09:19   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 13 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворожий обстріл.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася у Вільхуватський громаді.

12 вересня о 14:30 ворог завдав ворожих обстрілів по с. Вільхуватка Куп'янського району. Під вогонь потрапила територія місцевого сільськогосподарського підприємства.

До місця події було направлено відділення служби порятунку з селища Великий Бурлук. На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений комбайн підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки. О 16:30 пожежу було ліквідовано.

Протягом доби з 12 по 13 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

  • 15 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами;
  • 6 – для надання допомоги населенню;
  • 2 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що авіаційних ударів зазнало село Кислівка у Куп'янському районі Харківської області.



 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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