Харківські прикордонники поповнили обмінний фонд полоненими окупантами

Двох російських військових взяли в полон розвідники штурмової бригади «Сталевий Кордон».
Відео вдалої операції опублікував телеграм-канал Сталевий кордон, передає РЕДПОСТ.
Учора розвідники штурмової бригади «Сталевий Кордон» на Куп’янському напрямку виявили ворожий спостережний пункт на території України.
За результатами проведеної штурмової операції прикордонники знищили двох окупантів і ще двох взяли в полон. Їм надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту. Тепер вони поповнять обмінний фонд.
Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як харківські прикордонники на Куп'янському напрямку розтрощили командний пункт росіян.
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