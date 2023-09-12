12.09.2023 13:11 Рита Парфенова

Харківські прикордонники поповнили обмінний фонд полоненими окупантами

Двох російських військових взяли в полон розвідники штурмової бригади «Сталевий Кордон».

Відео вдалої операції опублікував телеграм-канал Сталевий кордон, передає РЕДПОСТ.

Учора розвідники штурмової бригади «Сталевий Кордон» на Куп’янському напрямку виявили ворожий спостережний пункт на території України.



За результатами проведеної штурмової операції прикордонники знищили двох окупантів і ще двох взяли в полон. Їм надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту. Тепер вони поповнять обмінний фонд.

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як харківські прикордонники на Куп'янському напрямку розтрощили командний пункт росіян.