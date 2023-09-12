12.09.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали чоловіка, який переховувався від покарання за вбивство

У 2021 році судом призначено підозрюваному покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисник почав переховуватись від відбування призначеного покарання та був оголошений в розшук.

12 вересня 2023 року працівники Управління карного розшуку за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області затримали 32-річного втікача у місті Харкові.

Варто зазначити, що ввечері 03 грудня 2014 року зловмисник в автомобілі «Daewoo Sens» наніс ножове поранення в грудну клітину водієві. Потерпілий помер у лікарні.

Найближчим часом чоловіка направлять до місця позбавлення волі для відбування покарання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ у Харкові знешкодила діяльність злочинного угруповання наркодилерів.