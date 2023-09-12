12.09.2023 12:55 Віталій Хінєвіч
У Харкові затримали чоловіка, який переховувався від покарання за вбивство
У 2021 році судом призначено підозрюваному покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Зловмисник почав переховуватись від відбування призначеного покарання та був оголошений в розшук.
12 вересня 2023 року працівники Управління карного розшуку за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області затримали 32-річного втікача у місті Харкові.
Варто зазначити, що ввечері 03 грудня 2014 року зловмисник в автомобілі «Daewoo Sens» наніс ножове поранення в грудну клітину водієві. Потерпілий помер у лікарні.
Найближчим часом чоловіка направлять до місця позбавлення волі для відбування покарання.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що СБУ у Харкові знешкодила
діяльність злочинного угруповання наркодилерів.
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