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12.09.2023  12:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали чоловіка, який переховувався від покарання за вбивство

У 2021 році судом призначено підозрюваному покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Зловмисник почав переховуватись від відбування призначеного покарання та був оголошений в розшук.
 
12 вересня 2023 року працівники Управління карного розшуку за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області затримали 32-річного втікача у місті Харкові.
 
Варто зазначити, що ввечері 03 грудня 2014 року зловмисник в автомобілі «Daewoo Sens» наніс ножове поранення в грудну клітину водієві. Потерпілий помер у лікарні.
 
Найближчим часом чоловіка направлять до місця позбавлення волі для відбування покарання.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ у Харкові знешкодила діяльність злочинного угруповання наркодилерів.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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