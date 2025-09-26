26.09.2025 21:27
Вперше за час повномасштабної війни у Харкові стартував Схід Опера Фест (фото)
З 26 вересня по 19 жовтня 2025 року Харківська опера стане головною мистецькою сценою країни — тут проходить «СХІД ОПЕРА ФЕСТ», присвячений 100-річчю театру.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
На глядачів чекає насичена фестивальна програма: опери, балети, прем’єри сучасних постановок та яскраві виступи провідних українських солістів.
Програма фестивалю:
27 вересня – балет А. Адана «Корсар».
28 вересня – балет-казка «Дюймовочка» та опера Ж. Бізе «Кармен».
3 жовтня – прем’єра опери Золтана Алмаші «ТГШ. Подорож у часі».
4 жовтня – балет М. Коломійця «Драконячі пісні».
5 жовтня – Дж. Верді «Травіата».
10 жовтня – Дж. Пуччіні «Мадам Баттерфляй».
11 жовтня – Л. Мінкус «Пахіта».
12 жовтня – Р. Леонкавалло «Паяци».
17 жовтня – балет Ц. Пуні «Собор Паризької Богоматері».
18 жовтня – урочистий гала-концерт до 100-річчя театру (за запрошеннями).
19 жовтня – святкове закриття фестивалю для широкої публіки.
Під час відкриття фестивалю мер Харкова Ігор Терехов привітав зірку українського балету народній артистці України Світлану Іванівну Коливанову-Попеску з ювілеєм.
