26.09.2025  21:59

Хрумка м'ята картопля в духовці: ідеальний гарнір за 30 хвилин

Цікава альтернатива традиційним часточкам.

Як пише РЕДПОСТ, м'ята картопля з хрусткою скоринкою, запечена в духовці, - це неймовірно простий і смачний гарнір, який стане цікавою альтернативою звичним часточкам фрі. Завдяки попередньому відварюванню і приминанию, картопля набуває найніжнішу текстуру всередині та апетитну, хрумку скоринку зовні.
 

М'ята картопля з хрусткою скоринкою

 

Продукти

 
  • Картопля (невелика, молода) 10 штук
  • Оливкова олія 4 ст. л.
  • Сіль За смаком
  • Спеції (паприка, сушений часник, чорний перець)

Покроковий рецепт приготування

  1. Прогріти духовку до 200-230 градусів за Цельсієм.
  2. Відварити невелику картоплю прямо в шкірці (в мундирі) до готовності.
  3. Злити воду.
  4. Обсушити відварену картоплю.
  5. Застелити пртивень пергаментом
  6. Викласти обсушену картоплю на лист.
  7. Притиснути кожну картоплину товкачем, дном склянки або будь-яким іншим відповідним предметом так, щоб вона сплющилася, але залишилася цілою.
  8. Збризкати всі "м'ятиші" оливковою олією.
  9. Приправити картопля сіллю та спеціями до смаку.
  10. Запікати в розігрітій духовці 25-30 хвилин до утворення золотистої, хрусткої скоринки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати крильця в кефіре.

