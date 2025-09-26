26.09.2025 21:59 Дмитро Колонєй

Хрумка м'ята картопля в духовці: ідеальний гарнір за 30 хвилин

Цікава альтернатива традиційним часточкам.

Як пише РЕДПОСТ, м'ята картопля з хрусткою скоринкою, запечена в духовці, - це неймовірно простий і смачний гарнір, який стане цікавою альтернативою звичним часточкам фрі. Завдяки попередньому відварюванню і приминанию, картопля набуває найніжнішу текстуру всередині та апетитну, хрумку скоринку зовні.

М'ята картопля з хрусткою скоринкою

Продукти

Картопля (невелика, молода) 10 штук

Оливкова олія 4 ст. л.

Сіль За смаком

Спеції (паприка, сушений часник, чорний перець)

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Покроковий рецепт приготування

Прогріти духовку до 200-230 градусів за Цельсієм. Відварити невелику картоплю прямо в шкірці (в мундирі) до готовності. Злити воду. Обсушити відварену картоплю. Застелити пртивень пергаментом Викласти обсушену картоплю на лист. Притиснути кожну картоплину товкачем, дном склянки або будь-яким іншим відповідним предметом так, щоб вона сплющилася, але залишилася цілою. Збризкати всі "м'ятиші" оливковою олією. Приправити картопля сіллю та спеціями до смаку. Запікати в розігрітій духовці 25-30 хвилин до утворення золотистої, хрусткої скоринки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати крильця в кефіре.