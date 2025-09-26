26.09.2025 21:59 Дмитро Колонєй
Хрумка м'ята картопля в духовці: ідеальний гарнір за 30 хвилин
Цікава альтернатива традиційним часточкам.
Як пише РЕДПОСТ, м'ята картопля з хрусткою скоринкою, запечена в духовці, - це неймовірно простий і смачний гарнір, який стане цікавою альтернативою звичним часточкам фрі. Завдяки попередньому відварюванню і приминанию, картопля набуває найніжнішу текстуру всередині та апетитну, хрумку скоринку зовні.
М'ята картопля з хрусткою скоринкою
Продукти
-
Картопля (невелика, молода) 10 штук
-
Оливкова олія 4 ст. л.
-
Сіль За смаком
-
Спеції (паприка, сушений часник, чорний перець)
Покроковий рецепт приготування
-
Прогріти духовку до 200-230 градусів за Цельсієм.
-
Відварити невелику картоплю прямо в шкірці (в мундирі) до готовності.
-
Злити воду.
-
Обсушити відварену картоплю.
-
Застелити пртивень пергаментом
-
Викласти обсушену картоплю на лист.
-
Притиснути кожну картоплину товкачем, дном склянки або будь-яким іншим відповідним предметом так, щоб вона сплющилася, але залишилася цілою.
-
Збризкати всі "м'ятиші" оливковою олією.
-
Приправити картопля сіллю та спеціями до смаку.
-
Запікати в розігрітій духовці 25-30 хвилин до утворення золотистої, хрусткої скоринки.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати крильця в кефіре.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0