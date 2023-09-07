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07.09.2023  21:36   Дмитро Колонєй

Готуємо рибу під медовим маринадом

Оригінальний рецепт із нотками азіатської кухні.

Як приготувати рибу під медовим маринадом
 
Як пише РЕДПОСТ, медовий маринад – це не лише смачно, а й корисно.
 

Що варто врахувати

  • Вважається, що найбільш придатні для цього маринування лосось, сьомга або вугор, але будь-яка інша риба теж вийде чудово.
  • Варіантів марина безліч. Крім меду, часнику та лимона, солі та спецій, до нього можна додати соєвий соус, рослинну олію, замінити лимон на лайм.

Риба під медовим маринадом

Продукти:

 
  • 400 г риби,
  • 40 мл меду,
  • 30 г зернистої гірчиці,
  • 10 г петрушки,
  • 3 зубчики часнику,
  • 0,5 лимона,
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування

  1. Натерти часник
  2. Дрібно нарубати зелень
  3. Змішати все з медом, лимонним соком та спеціями.
  4. Залишити рибу в маринаді від 15 хвилин до кількох годин
  5. Викласти рибу у фольгу
  6. Залити рідиною, що залишилася.
  7. Загорнути у конверт
  8. Запікати близько 20 хвилин при 200 градусах.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати тридиційний угорський суп із копченостями боб левеш.
 

 

Тэги:  рецепт, риба, мед, маринад, лимон, часник, петрушка
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