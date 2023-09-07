07.09.2023 21:36 Дмитро Колонєй
Готуємо рибу під медовим маринадом
Оригінальний рецепт із нотками азіатської кухні.
Як пише РЕДПОСТ
, медовий маринад – це не лише смачно, а й корисно.
Що варто врахувати
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Вважається, що найбільш придатні для цього маринування лосось, сьомга або вугор, але будь-яка інша риба теж вийде чудово.
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Варіантів марина безліч. Крім меду, часнику та лимона, солі та спецій, до нього можна додати соєвий соус, рослинну олію, замінити лимон на лайм.
Риба під медовим маринадом
Продукти:
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400 г риби,
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40 мл меду,
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30 г зернистої гірчиці,
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10 г петрушки,
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3 зубчики часнику,
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0,5 лимона,
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спеції.
Покроковий рецепт приготування
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Натерти часник
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Дрібно нарубати зелень
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Змішати все з медом, лимонним соком та спеціями.
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Залишити рибу в маринаді від 15 хвилин до кількох годин
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Викласти рибу у фольгу
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Залити рідиною, що залишилася.
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Загорнути у конверт
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Запікати близько 20 хвилин при 200 градусах.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
розповідав, як приготувати тридиційний угорський суп із копченостями боб левеш.
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