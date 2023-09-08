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08.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 вересня

Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.

хврків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 вересня очікується мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура повітря: вночі 7-9° тепла, вдень 18-20°.

Народні прикмети

  • Якщо цього дня гримить грім, то осінь буде теплою.
  • Холодний ранок віщує ранню та холодну зиму.
  • Враніншій туман обіцяє весну зі снігопадами.
  • Якщо на горобині вродило багато ягід — зима буде морозною.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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