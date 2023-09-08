Прогноз погоди у Харкові на 8 вересня

Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 вересня очікується мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура повітря: вночі 7-9° тепла, вдень 18-20°.
Намагайтеся зайвий раз не лізти в чужі справи, навіть із найкращих спонукань. На цьому ґрунті сьогодні легко може розгорітися конфлікт.
Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
Міжнародний день солідарності журналістів було засновано 1958 року в Бухаресті, на 4 конгресі міжнародної організації журналістів.
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