26.09.2025 21:19 Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини викрили та затримали двох учасників низки замовних злочинів (фото)

Оголошено підозру двом учасникам низки замовних злочинів поліцейськими Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці викрили двох зловмисників:

57-річний харків’янин причетний до замовлення нападів з метою нанесення тяжких тілесних ушкоджень столичній адвокатці та харківському підприємцю. Після побиття правозахисниця отримала непоправне знівечення обличчя.

49-річний харків’янин - обґрунтовано підозрюється в організації цих злочинів, а також у підготовці замовного вбивства 63-річного столичного бізнесмена.

На життя чоловіка в минулому вже було здійснено замах, в результаті чого загинув охоронець підприємця. Одному з виконавців суд вже призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

Нараз продовжуєтья слідство з метою притягнення підозрюваних до відповідальності.

замовнику тяжких злочинів загрожує до 12 років за гратами, а

організатору нападів та замаху на вбивство – до 15 років або довічно.