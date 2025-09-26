26.09.2025 21:19 Дмитро Колонєй
Правоохоронці Харківщини викрили та затримали двох учасників низки замовних злочинів (фото)
Оголошено підозру двом учасникам низки замовних злочинів поліцейськими Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці викрили двох зловмисників:
57-річний харків’янин причетний до замовлення нападів з метою нанесення тяжких тілесних ушкоджень столичній адвокатці та харківському підприємцю. Після побиття правозахисниця отримала непоправне знівечення обличчя.
49-річний харків’янин - обґрунтовано підозрюється в організації цих злочинів, а також у підготовці замовного вбивства 63-річного столичного бізнесмена.
На життя чоловіка в минулому вже було здійснено замах, в результаті чого загинув охоронець підприємця. Одному з виконавців суд вже призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.
Нараз продовжуєтья слідство з метою притягнення підозрюваних до відповідальності.
замовнику тяжких злочинів загрожує до 12 років за гратами, а
організатору нападів та замаху на вбивство – до 15 років або довічно.
