    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці Харківщини викрили та затримали двох учасників низки замовних злочинів (фото)
26.09.2025  21:19   Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини викрили та затримали двох учасників низки замовних злочинів (фото)

Оголошено підозру двом учасникам низки замовних злочинів поліцейськими Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці викрили двох зловмисників:  
 
  • 57-річний харків’янин причетний до замовлення нападів з метою нанесення тяжких тілесних ушкоджень столичній адвокатці та харківському підприємцю. Після побиття правозахисниця отримала непоправне знівечення обличчя.

  • 49-річний харків’янин  - обґрунтовано підозрюється в організації цих злочинів, а також у підготовці замовного вбивства 63-річного столичного бізнесмена.
 
 
На життя чоловіка в минулому вже було здійснено замах, в результаті чого загинув охоронець підприємця. Одному з виконавців суд вже призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.
 
 
 
Нараз продовжуєтья слідство з метою притягнення підозрюваних до відповідальності.
  • замовнику тяжких злочинів загрожує до 12 років за гратами, а
  • організатору нападів та замаху на вбивство – до 15 років або довічно. 
 
 
Тэги:  вбивство, кримінал, харків
