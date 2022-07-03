03.07.2022 08:20 Виталий Хиневич
В Харьковской области произошли пожары после вражеских обстрелов
За сутки спасатели совершили 25 выездов для тушения пожаров.
В Харьковской области произошли пожары после вражеских обстрелов
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГСЧ в Харьковской области.
Сообщается, что 5 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском районе Харьковской области. Горели хозяйственные постройки, гараж, а также хвойная подстилка и сухая трава.Два раза подразделения ГСЧС привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в Киевском и Холодногорском районах Харькова.
Пиротехники ГСЧС ликвидировали 44 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
Всего за сутки спасатели совершили 25 оперативных выездов, из которых:
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на ликвидацию пожаров — 13, в т.ч. пожаров вызванных обстрелами – 5;
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пожары по другим причинам – 8;
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2 выезда для проведения аварийно-спасательных работ;
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1 – на помощь коммунальщикам;
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2 – для оказания помощи населению;
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5 – другие выезды.
Напомним, спасатели Харькова 2 июля рассказали о пожарах после прилета вражеских ракет и снарядов.
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