03.07.2022 08:20 Виталий Хиневич

В Харьковской области произошли пожары после вражеских обстрелов

За сутки спасатели совершили 25 выездов для тушения пожаров.



В Харьковской области произошли пожары после вражеских обстрелов



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧ в Харьковской области.

Сообщается, что 5 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском районе Харьковской области. Горели хозяйственные постройки, гараж, а также хвойная подстилка и сухая трава.Два раза подразделения ГСЧС привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в Киевском и Холодногорском районах Харькова.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 44 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Всего за сутки спасатели совершили 25 оперативных выездов, из которых:

на ликвидацию пожаров — 13, в т.ч. пожаров вызванных обстрелами – 5;

пожары по другим причинам – 8;

2 выезда для проведения аварийно-спасательных работ;

1 – на помощь коммунальщикам;

2 – для оказания помощи населению;

5 – другие выезды.

Напомним, спасатели Харькова 2 июля рассказали о пожарах после прилета вражеских ракет и снарядов.