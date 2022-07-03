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03.07.2022  08:20   Виталий Хиневич

В Харьковской области произошли пожары после вражеских обстрелов

За сутки спасатели совершили 25 выездов для тушения пожаров.


В Харьковской области произошли пожары после вражеских обстрелов
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧ в Харьковской области.
 
Сообщается, что 5 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском районе Харьковской области. Горели хозяйственные постройки, гараж, а также хвойная подстилка и сухая трава.Два раза подразделения ГСЧС привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в Киевском и Холодногорском районах Харькова.
 
Пиротехники ГСЧС ликвидировали 44 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
 
Всего за сутки спасатели совершили 25 оперативных выездов, из которых: 
 
  • на ликвидацию пожаров — 13, в т.ч. пожаров вызванных обстрелами – 5;
  • пожары по другим причинам – 8; 
  • 2 выезда для проведения аварийно-спасательных работ; 
  • 1 – на помощь коммунальщикам;
  • 2 – для оказания помощи населению; 
  • 5 – другие выезды.

Напомним, спасатели Харькова 2 июля рассказали о пожарах после прилета вражеских ракет и снарядов.

Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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