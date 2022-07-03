03.07.2022 07:29 Рита Парфенова

3 июля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В первое воскресенье июля отмечается День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Профессиональный праздник ВМС ВСУ впервые был установлен в 1996 году. Дата его празднования несколько раз менялась, а с 2012 года совпадала с днем ВМФ России. С началом российской агрессии и потерей побратимов в боях, патриоты Украины, которые в новых пунктах базирования возрождали ВМС и начали искоренение имперских и советских традиций, не могли отмечать свой профессиональный праздник одновременно с флотом России – страны-агрессора. По обращению командующего, Военного Совета и личного состава ВМС, президент Петр Порошенко указом от 12 июня 2015 №335 / 2015 установил в Украине День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.

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Ежегодно в первое воскресенье июля отмечают День работников морского и речного флота.



Профессиональный праздник работников морского и речного флота установлен указом президента Украины Петра Порошенко от 12 июня 2015 года.



Морской и речной транспорт – одна из ключевых отраслей экономики, и в этом большая заслуга многих поколений, навсегда связавших свою судьбу с реками и морями.



Всего в стране насчитывается 18 морских торговых, 4 рыбных и 13 речных портов.

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3 июля – Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.



«День без полиэтилена» проводится Программой развития ООН совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины.



Цель – привлечь внимание общества к проблеме чрезмерного потребления одноразовых пластиковых изделий и загрязнения ими окружающей среды.



В этот день стоит попробовать обойтись без пластиковых пакетов, заменив их альтернативой в виде экоторб, бумажных пакетов, сеток-авосек и прочей тканевой «тары».

Также в этот день...



1528 – Папа Римский Клемент VII специальной буллой узаконил орден монахов-капуцинов, главная цель которого – борьба с идеями Реформации.



1841 – английский астроном Джон Адамс объявил об открытии им планеты Нептун.



1883 – родился Франц Кафка, чешский философ, немецкоязычный писатель.

1906 – в Харькове был торжественно открыт электрический трамвай



1928 – в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.



1937 – родился Том Стоппард, английский драматург («Розенкранц и Гильденстерн мертвы»).



1960 – родился Винс Кларк (настоящее имя Винчент Джон Мартин), английский рок-музыкант («Depeche Mode», «Yazoo», «Erasure»).



1962 – родился Том Круз, американский киноактер, легко справляющийся с невыполнимыми миссиями.



1969 – родился Гедеон Буркхард, немецкий киноактер («Комиссар Рекс»).



1981 – родилась Александра Николаенко, супермодель и владелица конкурса «Мисс Вселенная-Украина».



2006 – астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.



Именины отмечают: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум, Николай, Римма, Фома.