03.07.2022 08:55 Виталий Хиневич
Оккупанты ведут оборону занятых позиций в Харьковской области
Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Сообщается, что в Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Победа, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Милова, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка.
Вражеский штурм недалеко от Прудянки наши воины успешно отбили. Противник нанес авиаудару недалеко от Мосьпанового и Гракового.
Кроме этого стоит отметить, что на Славянском направлении оккупанты обороняются. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Неоднократно безуспешно пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.
Напомним, ранее в Харьковской области оккупанты
проводили штурм в направлении Кочубеевка.
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