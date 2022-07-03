03.07.2022 08:55 Виталий Хиневич

Оккупанты ведут оборону занятых позиций в Харьковской области

Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сообщается, что в Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Победа, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Милова, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка.

Вражеский штурм недалеко от Прудянки наши воины успешно отбили. Противник нанес авиаудару недалеко от Мосьпанового и Гракового.

Кроме этого стоит отметить, что на Славянском направлении оккупанты обороняются. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Неоднократно безуспешно пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее в Харьковской области оккупанты проводили штурм в направлении Кочубеевка.