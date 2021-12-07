07.12.2021 13:20 Виталий Хиневич

Кого и когда в Украине покроет мобильной связью 5G

В Украине медленно, но начали развивать мобильную связь пятого поколения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Ліга».

Отмечается, что 5G будет создаваться на базе уже имеющихся сетей мобильной связи. Оборудование, которое сейчас установлено на базовых станциях, позволяет после обновления программного обеспечения предоставлять связь нового поколения.

Однако данный старт работы 5G нельзя будет считать состоявшимся, так как основные преимущества 5G можно оценить, когда есть доступ к более широким полосам частот, новым частотным диапазонам и современному оборудованию передатчиков.

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По мнению экспертов, первым в Украине может получить доступ к 5G промышленный сектор, так как тип связи может улучшить показатель производительности предприятий.

Начиная с 2026 года мобильная связь пятого поколения будет преобладать во всем мире.

Кроме этого отмечается, что если Украина начнет запускать 5G в 2022-2023 годах, то через 5-6 лет данный тип связи будет доминантной технологией для абонентов мобильных сетей в стране.

Напомним, что теперь согласно новым стандартам скорость мобильного интернета при загрузке файлов должна быть не менее 2 мегабит в секунду. Отдача файлов должна проходить при скорости не менее 0,5 мегабит в секунду.